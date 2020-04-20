أرسنال يخفض رواتب لاعبيه بسبب كورونا

أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم الاثنين أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5 في المئة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2020

وقال النادي اللندني في بيان: "يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة".

وأضاف البيان: "سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة".

ومنحت العديد من أندية الدوري الممتاز إجازة إجبارية للعاملين منذ تفشي الوباء بينما قال آخرون مثل وستهام يونايتد وساوثهامبتون إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب، لكن أرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه في "البريميرليغ".

وتراجع ليفربول متصدر الدوري وتوتنهام وبورنموث عن قرارات سابقة بمنح إجازة للعاملين غير اللاعبين بعد تعرضهم لانتقادات كبيرة.

المصدر: رويترز