بايرن ميونخ يبيع أكثر من 100 ألف كمامة بألوان النادي خلال 24 ساعة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت، أنه باع أكثر من 100 ألف كمامة بألوان النادي خلال 24 ساعة فقط، ضمن المبادرة الخيرية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قال النادي البافاري: "نظرا لارتفاع الطلب، نطلب تفهمكم أن أوقات التسليم يمكن أن تكون أطول قليلا".

وأوضح النادي أن عائد بيع الكمامات سيخصص لمنصة للتبرع، دشنها ثنائي الفريق جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا، والتي تدعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية المشاركة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن البايرن صنع الكمامات من الأوشحة التي كان سيوزعها على جماهيره خلال مباراة إياب دور الـ16 بدوري الأبطال أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب (أليانز أرينا)، بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لتوقف النشاط الكروي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

المصدر: وكالات