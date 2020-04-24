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أول تعليق من راموس بعد نهاية علاقته العاطفية "الخاطفة" مع والدة نيمار

الرياضة

أول تعليق من راموس بعد نهاية علاقته العاطفية
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نشر تياغو راموس البالغ 22 عاما صورة عبر حسابه في "إنستغرام"، عقب أنباء انفصاله عن نادين غونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار، بعد 13 يوما فقط من إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما.

ويظهر راموس في الصورة وحيدا وهو ينظر باتجاه البحر، وأرفقها بعبارة "الشمس والبحر".

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Sol e mar ☀️

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من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ibahia البرازيلية أن عائلة نيمار أجبرت راموس على توقيع وثائق يتعهد فيها بعدم البوح بأسرار وتفاصيل العلاقة العاطفية وخصوصيات العائلة، قبل أن تطرده غونسالفين من قصرها.

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وتداولت أمس الخميس العديد من الوكالات العالمية خبر انفصال والدة نيمار عن عشيقها الصغير الذي يصغرها بـ30 عاما، بعد 13 يوما فقط على إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما بعد أن اكتشفت علاقاته "الشاذة" بالعديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيا. 

المصدر: ibahia+ وكالات

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