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بعد 13 يوما فقط .. والدة نيمار تنفصل عن عشيقها "الصغير".. تعرف على السبب!

الرياضة

بعد 13 يوما فقط .. والدة نيمار تنفصل عن عشيقها
insatgram\Nadine Gonçalves
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادين غونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار، انفصلت عن عشيقها تياغو راموس البالغ 22 عاما، بعد 13 يوما فقط من إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن غونسالفين البالغة 52 عاما وتكبر راموس بـ30 عاما، قررت الانفصال عنه بعد التقارير الكثيرة التي تحدثت عن علاقاته بالعديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيا. 

وذكرت الصحيفة أن راموس نشر فيديو اليوم مع شقيقته ووالدته مما يؤكد الأنباء التي تتحدث عن انفصاله عن والدة نيمار.

وأعلنت غونسالفين في الـ12 من أبريل الجاري ارتباطها بعارض الأزياء راموس حين نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مع شريكها الجديد وهما متعانقين وعلقت عليها: "هذا الأمر لا يمكن تفسيره إذا كنت تعيش"، مع وضع صورة قلب حب كرمز تعبيري.

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O inexplicável não se explica, se vive... ❤️

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واللافت للانتباه بأن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا ووالده كانا أول المهنئين بإعلان العلاقة العاطفية وتمنيا للثنائي الخير والسعادة.

وفور إعلان العلاقة، بدأت تقارير صحفية عديدة تكشف علاقات راموس السابقة مع الرجال، بمن فيهم ماورو الطباخ الشخصي لنيمار، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين على الأقل، وهم الممثل والفنان الكوميدي البرازيلي كارلينهوس مايا، ومستشار العلاقات العامة إيرينالدو أوليفر والمليونير إدواردو بيريرا.

وذكرت الصحفية البرازيلية فابيا أوليفيرا أن راموس كان على وشك الزواج من المليونير الشهير في البرازيل إدواردو بيريرا، وأنه كان يعيش في قصر المليونير كالأمير.

المصدر: dailymail.co.uk

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