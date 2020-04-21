وفاة لاعب كرة قدم تركي عن عمر 20 عاما (صور)

نعى نادي "إسكيشيهر سبور" التركي اليوم الثلاثاء، لاعبه الشاب كان أوزتورك الذي وافته المنية عن عمر 20 عاما إثر تعرضه لحادث سير.

وقال النادي في بيان رسمي: "توفي لاعبنا كان أوزتورك، الذي نشأ في النادي، بعد تعرضه لحادث مروري مساء أمس. نقدم تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه".

Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/WAQm7ePGtC — Eskişehirspor 🏠 #EvdeKal (@Eskisehirspor) April 21, 2020

وبدأ أوزتورك اللعب في صفوف "إسكيشيهر سبور" بشكل احترافي عام 2017، وخلال مشواره مع الفريق لعب 120 مباراة في مختلف مسابقات الشباب وسجل 18 هدفا.

Kardeş kulübümüz Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk’ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.@Eskisehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz pic.twitter.com/NbSHt5LlRS — St. Johnstone Turkey (@StJohnstoneTR) April 21, 2020

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يذكر أن نادي "إسكيشيهر سبور" يلعب في الدرجة الأولى ما قبل الممتاز في تركيا، ويحتل المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الذي يضم 18 فريقا.

المصدر: وكالات