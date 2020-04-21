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وفاة لاعب كرة قدم تركي عن عمر 20 عاما (صور)

الرياضة

وفاة لاعب كرة قدم تركي عن عمر 20 عاما (صور)
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نعى نادي "إسكيشيهر سبور" التركي اليوم الثلاثاء، لاعبه الشاب كان أوزتورك الذي وافته المنية عن عمر 20 عاما إثر تعرضه لحادث سير.

وقال النادي في بيان رسمي: "توفي لاعبنا كان أوزتورك، الذي نشأ في النادي، بعد تعرضه لحادث مروري مساء أمس. نقدم تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه".

وبدأ أوزتورك اللعب في صفوف "إسكيشيهر سبور" بشكل احترافي عام 2017، وخلال مشواره مع الفريق لعب 120 مباراة في مختلف مسابقات الشباب وسجل 18 هدفا.

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يذكر أن نادي "إسكيشيهر سبور" يلعب في الدرجة الأولى ما قبل الممتاز في تركيا، ويحتل المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الذي يضم 18 فريقا.

المصدر: وكالات

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