وفاة نجم "نسور قرطاج" السابق نور الدين ديوة (صور)

نعت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اليوم الاثنين، نورالدين ديوة نجم كرة القدم التونسية السابق الذي وافته المنية عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض.

كما نعى كل من الترجي الرياضي والملعب التونسي اللاعب الراحل.

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ويعتبر ديوة الذي ولد عام 1937 من أبرز لاعبي كرة القدم في تونس في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لما تمتع به من سرعة ومهارات عالية وفنيات كبيرة وقدرة تهديفية.

وبدأ ديوة مشواره الكروي في الترجي الرياضي التونسي سنة 1949، وفي 1952 تحول إلى الملعب التونسي الذي تألق في صفوفه بشكل كبير ونجح في موسم 1956 في قيادته للتتويج بكأس تونس على حساب الإفريقي.

وتألق نور الدين ديوة اللافت في تونس جعله من أوائل الذين يحترفون في فرنسا حيث انضم إلى فريق ليموج حيث لعب معه 5 مواسم ولقبته الصحافة الفرنسية ب"كوبا" بعد المباراة الكبيرة التي قدمها في مسابقة كأس فرنسا في موسم 1962 - 1963 وقاد فيها فريقه للفوز على رامس بعد تمديد الوقت(3-2).

وبعد تجربته في فرنسا أنهى ديوة مشواره الكروي مع الترجي الرياضي التونسي الذي عاد إليه سنة 1968.

كما كان ديوة لاعبا متميزا في صفوف المنتخب التونسي وتواجد في بعثة "نسور قرطاج" بأول مشاركة أولمبية في دورة روما 1960.

المصدر: وكالات