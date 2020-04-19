رسميا.. "الكاف" يؤجل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أمس السبت، تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال "الكاف" في بيان نشره عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، إنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي البطولتين يعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل المواعيد المحددة لنهائي البطولتين.

وأضاف "الكاف"، أنه سيجرى الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا، مؤكدا أنه سيتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية، ومنها منظمة الصحة العالمية، بشأن مدة تأثير الوباء في القارة.

وكان مقررا إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 24 مايو المقبل في المغرب، وبعدها بثلاثة أيام نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكاميرون.

يذكر أن أربعة أندية عربية بلغت الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، وهي الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، كما بلغت ثلاثة أندية عربية أخرى، الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية، وهي حسنية أغادير ونهضة بركان من المغرب، وبيرميدز من مصر.

المصدر: "الكاف"