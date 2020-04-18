توتنهام يحسم موقفه من عرض الريال لمبادلة كين بغاريث بيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف نادي توتنهام الإنجليزي من عرض ريال مدريد، الذي قدم مبلغا ماليا وجناحه الويلزي غاريث بيل، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري كين.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، إن رئيس نادي توتنهام، دانييل ليفي، والمدرب البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو، رفضا تماما فكرة التفريط في هاري كين.

وأشار الموقع، إلى أن ليفي ومورينيو حسما الموقف تماما، وأكدا أن كين ليس للبيع، على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضح أن خطة ليفي ومورينيو تعتمد على محاولة ضم غاريث بيل إلى توتنهام، ولكن ليلعب إلى جوار كين، وليس ضمن صفقة تبادلية كما يريد مسؤولو ريال مدريد.

إقرأ المزيد

وأثار كين، 26 عاما، جدلا واسعا بعد تصريحاته التي أكد خلالها أن بقاءه في توتنهام أمر غير مضمون، كونه يعتمد على تطور فكر النادي، ومنافسته على الألقاب، ما فتح الباب على مصراعيه أمام احتمال خوضه تجربة جديدة في مسيرته.

ويسعى الريال من خلال عرضه لضم كين، لحل مشكلتين بضربة واحدة، تدعيم خط هجومه الذي يعاني من عقم تهديفي واضح منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في العام 2018، والتخلص من بيل، بعدما تراجع مستواه بشكل كبير وقضى نصف طريقه ساقطا في فخ الإصابات.

المصدر: وكالات