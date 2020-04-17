بوفون يتفق مع يوفنتوس لتمديد عقده

كشفت صحيفة "Tuttosport"، أن الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، توصل لاتفاق لتمديد عقده مع نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس نادى يوفنتوس، أندريا أنيلى، أنهى اتفاقه على تفاصيل العقد الجديد مع بوفون، خلال مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تمديد تعاقدهما حتى صيف 2021.

ولم تستبعد "Tuttosport" أن يستمر الحارس المخضرم البالغ 42 عاما مع يوفنتوس حتى سن الـ44 عاما.

وينتظر أن يعلن يوفنتوس رسميا عن تمديد عقد يوفون، مباشرة بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في إيطاليا، التي تعاني حاليا من تفشي فيروس كورونا.

وكان بوفون عاد إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي، بعدما قضى موسما واحدا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ عودته لم يشارك كثيرا في التشكيلة الأساسية لليوفي في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث ظهر في 7 مباريات فقط، اهتزت فيها شباكه 7 مرات.

المصدر: "Tuttosport"