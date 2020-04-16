من هو أسرع لاعب بين كبار أوروبا؟.. تعرف على ترتيب "الفرعون" صلاح

نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قائمة تضم أسرع 10 لاعبي كرة قدم في الدوريات الخمسة الكبرى في "القارة العجوز"، واحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز السابع فيها.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن الصحيفة الفرنسية، تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان القائمة بسرعة 36 كم في الساعة.

Salah, Sane and Mbappe are all in the Top 10



But who is the fastest footballer in the world?



👀⚡https://t.co/KGOj8Cffl2pic.twitter.com/F2ppTi7wZb — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 16, 2020

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وإليكم القائمة كاملة:

1- كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 36 كيلومترا في الساعة.

2- الإسباني إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو 35.7 كيلومترا في الساعة.

3- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال 35.5 كيلو مترا في الساعة.

4- الألماني كريم بلعربي (صاحب الأصول المغربية) لاعب باير ليفركوزن 35.27 كيلو مترا في الساعة.

5- الإنجليزي كايل والكر مدافع مانشستر سيتي 35.21 كيلو مترا في الساعة.

6- الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي 35.04 كيلو متر/الساعة.

7- المصري محمد صلاح نجم ليفربول 35 كيلو مترا في الساعة.

8- الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ 35 كيلو مترا في الساعة.

9- الإسباني ألفارو أودريوزولا لاعب بايرن ميونخ 34.99 كيلو مترا في الساعة.

10- الإسباني ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد 34.62 كيلو مترا في الساعة.

المصدر: وكالات