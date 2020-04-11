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لاعبو ليفربول يهنئون ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 بطريقة مميزة (فيديو)

الرياضة

لاعبو ليفربول يهنئون ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 بطريقة مميزة (فيديو)
Reuters CARL RECINE
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نشر نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، فيديو طريفا أثناء تدريبات لاعبيه (كل من منزله) عبر تقنية الفيديو التزاما بالحجرالصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبل بداية التدريبات هنأ لاعبو "الريدز" زميلهم السنغالي ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 الذي صادف يوم أمس الجمعة، وغنوا له "سنة حلوة يا جميل" بالعديد من اللغات، وقام المصري محمد صلاح بغنائها باللغة العربية.

وقام لاعبو ليفربول يوم الأربعاء الماضي بتهنئة زميلهم الواعد هارفي إيليوت ببلوغه عامه الـ17 بنفس الطريقة عن طريق الشبكة العنكبوتية في ظل الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار كورونا "كوفيد 19".

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المصدر: LFC/twitter

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