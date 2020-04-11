لاعبو ليفربول يهنئون ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 بطريقة مميزة (فيديو)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، فيديو طريفا أثناء تدريبات لاعبيه (كل من منزله) عبر تقنية الفيديو التزاما بالحجرالصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبل بداية التدريبات هنأ لاعبو "الريدز" زميلهم السنغالي ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 الذي صادف يوم أمس الجمعة، وغنوا له "سنة حلوة يا جميل" بالعديد من اللغات، وقام المصري محمد صلاح بغنائها باللغة العربية.

A little something to brighten up your Saturday 😁



🥳 Sadio's birthday singalong

💬 Klopp: "Naby lad"

💈 More new-look hairstyles #StayHome this weekend and make sure to keep in touch with family and friends ❤️ pic.twitter.com/1kKF4ydsNs — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 11, 2020

وقام لاعبو ليفربول يوم الأربعاء الماضي بتهنئة زميلهم الواعد هارفي إيليوت ببلوغه عامه الـ17 بنفس الطريقة عن طريق الشبكة العنكبوتية في ظل الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار كورونا "كوفيد 19".

Something to put a smile on your face 😁



We check in with the Reds before another online squad yoga session - big smiles, togetherness and a special birthday singalong.



At times like these, it's important to keep active together and stay in touch with family and friends. pic.twitter.com/6xtJMGyuA3 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 8, 2020

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المصدر: LFC/twitter