انتقادات لإجراءات ليفربول بحق موظفيه

أعلن نادي ليفربول، متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، السبت، أنه سيضع جزءا من موظفيه غير اللاعبين في بطالة جزئية، بسبب العواقب المالية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا:"سيحصل الموظفون (العاطلون) على 100% من رواتبهم لضمان عدم تأثر أي شخص منهم ماليا".

ويمكن لأصحاب العمل (النادي مثلا) أن يطلبوا من الحكومة دفع 80 % من أجور الموظفين (العاطلين) التي تصل إلى 2500 إسترليني للموظف الواحد (نحو 3 آلاف دولار) شهريا كحد أقصى، وذلك ليتمكنوا من الاحتفاظ بموظفيهم وعدم طردهم أثناء تفشي الوباء، فيما سيتكفل ليفربول بـ20% المتبقية.

وكانت ثلاثة أندية من "البريميرليغ"، توتنهام ونيوكاسل ونوريتش سيتي، قد أعلنت اتخاذ تدابير مماثلة.

وفيما يخص اللاعبين وتخفيض محتمل لرواتبهم، أكد النادي أن المفاوضات بهذا الشأن معقدة، وبالتالي العملية جارية.

ويأتي إعلان ليفربول بعد دعوة الحكومة البريطانية الخميس لاعبي الدوري الانجليزي إلى التخلي عن جزء من رواتبهم.

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ولقي إعلان ليفربول انتقادات من قبل نجوم سابقين في صفوفه، وقال المدافع جيمي كاراغر، أحد المعلقين على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية :"أظهر يورغن كلوب (مدرب ليفربول) تعاطفا تجاه الجميع في بداية الوباء، ويشارك نجوم الفريق في المحادثات حول تخفيض رواتب لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز، وفجأة كل النوايا الطيبة تلاشت، إنه الحضيض يا ليفربول".

وكان رد مهاجم الفريق السابق ستان كوليمور أعنف بقوله: "لا اعرف أي من أنصار ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من النادي لوضعه بعضا من العاملين فيه في البطالة الجزئية".

وفيما لن يستأنف الدوري في مايو المقبل، ستستشير الأندية لاعبيها بشأن تخفيض رواتبهم بنسبة قد يصل إلى 30%، بحسب ما أشارت إليه رابطة الدوري يوم الجمعة.

ووافقت الأندية العشرون من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري الى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم "آمنة ومناسبة".

وكتبت الرابطة في بيان الجمعة: "قررت أندية البريميرليغ بالاجماع استشارة اللاعبين بشأن مجموعة من الاجراءات تجمع بين التخفيض والتأجيل المشروط للرواتب بما مجموعه 30%".

وكان تردد لاعبي الدوري الإنجليزي بشأن تخفيض رواتبهم، قد وصفه رئيس لجنة مجلس العموم للثقافة والإعلام والرياضة جوليان نايت بـ"غير المقبول أخلاقيا"، في ترجمة للشعور المتزايد في إنجلترا.

وطالب نايت في رسالة إلى الحكومة بفرض ضريبة محددة على الأندية التي تضع موظفيها، من غير اللاعبين، على البطالة الجزئية، مع استمرارها في دفع رواتب لاعبيها بشكل طبيعي.

وخرج وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، داعيا لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز، المتهمة أنديتهم بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تخفيض رواتبهم.

ودافعت رابطة اللاعبين المحترفين عن موقفها بالدفاع عن اللاعبين في بيان الخميس، متهمة مسؤولي الأندية باستغلال المساعدات الحكومية من أجل الحفاظ على أموال المساهمين.

وقالت: "يجب على الأندية، باعتبارها شركات، التي تستطيع دفع رواتب لاعبيها وموظفيها أن تفعل ذلك"، مضيفة "أي استخدام للمساعدات الحكومية دون الحاجة المالية الحقيقية سيكون على حساب المجتمع ككل (و) مساهمة اللاعبين في دفع رواتب الموظفين من غير اللاعبين لن يخدم سوى مصالح المساهمين فقط".

وتابعت: "ندرك جيدا الشعور السائد في الرأي العام بأن اللاعبين يجب أن يدفعوا رواتب الموظفين من غير اللاعبين (...) نقبل تماما فكرة أن اللاعبين يجب أن يكونوا مرنين ويتقاسمون التأثير المالي لوباء كوفيد 19 من أجل تأمين المستقبل على المدى الطويل لناديهم والرياضة بشكل عام".

وختمت: "لكن يجب ألا يكون اللاعبون كبش فداء".

المصدر:" أ ف ب"