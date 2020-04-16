نادال يحبط آمال عشاق الكرة الصفراء

أبدى الإسباني، رافائيل نادال، شكوكه في إمكانية إقامة دورات كبيرة في التنس "في المديين القصير والمتوسط"، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي جمد نشاطات الكرة الصفراء حتى يوليو المقبل.

وقال المصنف ثانيا عالميا في تصريحات لبرنامج بثته إذاعتا "أوندا سيرو" و"كوبي" الإسبانيتين، مساء أمس الأربعاء: "كرة المضرب هي رياضة عالمية، ننتقل من بلد إلى آخر، ويجب أن يتحرك عدد كبير من الناس. يبدو من الصعوبة بمكان بالنسبة إلي إقامة دورة كبيرة في المدى القصير أو المدى المتوسط".

ويرى نادال المتوج بـ19 لقبا في الغراند سلام، منها 12 (رقم قياسي) في رولان غاروس التي تقام على ملاعب ترابية، يرى أنه سيكون "من الصعب جدا" إقامة مباريات كرة المضرب خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، وهو اقتراح تتم دراسته في رياضات أخرى أبرزها كرة القدم، لإنقاذ ما أمكن من الموسم الحالي.

ولاقى هذا الموقف صدى أيضا لدى المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي شارك أيضا في البرنامج الذي بثته الإذاعتان.

واعتبر دجوكوفيتش أن اللعب من دون مشجعين في كرة المضرب "ليس قرارا سهلا"، مضيفا: "أنا مستعد (لذلك)، لكن أعتقد انه يجب الانتظار بضعة أشهر".

وتوقفت منافسات التنس بشكل كامل منذ مطلع مارس الماضي، مع بدء تفشي "كوفيد-19"، الذي تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم.

The French Open, which #RafaelNadal has won a record 12 times, has been postponed until September, shortly after the US Open, while Wimbledon was cancelled earlier this month for the first time since World War IIhttps://t.co/KDRUHRsu8N — NDTV Sports (@Sports_NDTV) April 16, 2020

وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تمديد تعليق المنافسات حتى 13 يوليو على الأقل، بينما تأثرت مواعيد كبيرة في هذه الرياضة بالأزمة الراهنة، لاسيما بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي تم إلغاؤها للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما تم تأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية إلى سبتمبر.

المصدر: وكالات