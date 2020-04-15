يوفنتوس يعلن تعافي روغاني وماتويدي من كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن شفاء لاعبيه دانييلي روغاني، والفرنسي بليز ماتويدي من فيروس كورونا المستجد.

وقال بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية: "خضع كل من دانييلي روغاني وبليز ماتويدي٬ وفقا للبروتوكول٬ لفحصين لفيروس كوفيد-19 وأتت نتائجهما سلبية. لذا فإن اللاعبين شفيا وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما".

وكان روغاني أول لاعب في الدوري الإيطالي "سيري أ" يصاب بفيروس "كوفيد-19" في 12 مارس٬ فيما أعلن عن إصابة ماتويدي حامل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في 17 من الشهر الفائت.

فيما لم يذكر نادي "السيدة العجوز" أي شيء عن حالة مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تأكدت إصابته في 21 مارس.

المصدر: وكالات