تحديد مصير المسابقتين القاريتين في آسيا

أكد أمين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون، أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدما هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب أمين الاتحاد الآسيوي خلال حديثه لوكالة "فرانس برس"، عن ثقته بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للأندية ستستكملان بعد أن تسبب فيروس "كوفيد-19" بتوقفهما حتى نهاية يونيو على أقل تقدير.

وأوضح "كلاهما ستستكملان هذا العام. لا يزال لدينا وقت"، كاشفا أن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد تصبح معلومة بنهاية أبريل الحالي.

ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور "إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية"، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدما في المسابقتين "لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية".

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا (8 مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.

كما أقيمت جولتان فقط من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد (36 فريقا من تسع مجموعات)، وبالتالي سيكون الاتحاد مجبرا على إلغاء العطلة التقليدية التي تكون عادة في يوليو حين تكون الحرارة مرتفعة جدا في القارة.

وفي حال استئناف المسابقتين في يوليو وأغسطس، فمن المفترض أن تقام المباراتان النهائيتان في موعدهما المقرر في نوفمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب