ديل بييرو يختار أفضل 4 لاعبين في العالم

سمى أسطورة نادي يوفنتوس، الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، اللاعبين الذين يراهم أعلى مستوى وأداء من الباقين في كرة القدم الحديثة.

واختار بطل مونديال 2006 مع منتخب إيطاليا، 4 لاعبين وهم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، والبلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي.

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وبرر ديل بييرو اختياره قائلا: "ميسي، ورونالدو، ونيمار بمثابة وحوش وهذا لا يمكن إنكاره، فهم يجذبون كل الاهتمام لأنفسهم".

وتابع "دي بروين يقدم بدوره أعلى مستوى. أعتقد أن هؤلاء الأربعة أفضل من أي لاعب آخر".

يذكر أن ديل بييرو، حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات يوفنتوس، الذي دافع عن ألوانه خلال الفترة ما بين 1993 و2012، خاض خلالها 513 مبارة وسجل 208 أهداف، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في ست مناسبات.

المصدر: Sky Sports