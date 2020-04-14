مفاوضات التمديد بين نوير وبايرن تصل طريقا مسدودا

وصلت مفاوضات تمديد العقد بين بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وحارسه مانويل نوير الى حائط مسدود، وذلك حسبما ذكرت مجلة "كيكر".

وكشفت المجلة أن الحارس الدولي الألماني، الذي ينتهي عقده الحالي مع النادي البافاري في يونيو 2021، ليس راضيا عن تسريب تفاصيل المفاوضات مع الإدارة إلى وسائل الإعلام.

ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماما، وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر الحارس البالغ 34 عاما "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي، وتشيلسي الإنجليزيين بحسب "كيكر".

Vertragspoker um Neuer: Ein Kompromiss ist weit entfernt #BLhttps://t.co/DGxAsPfoov — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) April 13, 2020

وأشارت المجلة الألمانية إلى "أن الرغبة في استئناف المفاوضات ضعيفة للغاية. وقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى شهورا قبل اتخاذ قرار نهائي. هناك تصلب في المواقف حاليا".

ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعدا للذهاب إلى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

ويضاف إلى ذلك أن وكيل أعمال نوير، توماس كروث، طلب لموكله راتبا قدره 20 مليونا سنويا، وهو أكثر مما عرضه بايرن.

ويدافع نوير عن عرين النادي البافاري منذ 2011 بعد أن قدم إليه من شالكه، وخاض معه 373 مباراة ضمن جميع المسابقات وساهم في قيادته إلى الفوز بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الماضية، إضافة إلى رفع كل من الكأس المحلية والكأس السوبر أربع مرات، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2013.

المصدر: وكالات