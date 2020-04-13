برشلونة يحرك شكوى قضائية ضد روسود

قرر النادي تقديم شكوى ضد إميلي روسود، نائب رئيس برشلونة السابق، بسبب تصريحاته المسيئة والتي أكد فيها أن أحدا من مجلس إدارة النادي دس يده في خزينة النادي الكتالوني.

وعقد مجلس إدارة برشلونة يوم الاثنين، اجتماعا عبر الفيديو على خلفية الأزمة التي ضربت النادي واستقالة 6 أعضاء من الإدارة.

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وقرر رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو في اجتماعه مع المجلس مقاضاة إيميلي روسود على اتهاماته، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحقه.

وكان إميلي روسود قد أدلى بتصريحات أكد فيها أن أحدا من مجلس إدارة النادي دس يده في خزينة برشلونة خلال فضحية وسائل التواصل الاجتماعي التي كشفت تورط الإدارة في علاقة مع شركة تدعى "I3 Ventures" تهدف إلى تشويه رموز النادي وتحسين صورة بارتوميو ومجلسه.

وفي هذا الصدد، أكد نادي برشلونة أنه سيتخذ جميع الإجراءات القضائية ضد روسود، معتبرا أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة، وأن من شأنها تشويه صورة النادي.

وقال برشلونة في بيانه: "قرر النادي رفع دعوى جنائية ضد إميلي روسود، في مواجهة التصريحات التي لا أساس لها من الصحة. ولقد نفى مجلس الإدارة بشكل قاطع أي عمل يمكن وصفه بأنه فساد، ووافق على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هذه التصريحات".

وأضاف: "لا يمكن أن يتحمل نادي برشلونة الإدعاءات التي تضر بشكل خطير بصورة المؤسسة، سيتم تحريك الدعوى الجنائية دفاعا عن سمعة النادي وموظفيه".

المصدر: وكالات