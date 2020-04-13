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اغتيال لاعب كرة قدم في الاكوادور رميا بالرصاص

الرياضة

اغتيال لاعب كرة قدم في الاكوادور رميا بالرصاص
Reuters Reuters Staff
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قتل لاعب فريق غواياكيل الاكوادوري لكرة القدم إدوين إسبينوزا، رميا بالرصاص بالقرب من منزله، حسب ما أفاد موقع "Sport.pl" المحلي.

وذكر المصدر، أن اللاعب البالغ 20 عاما، اغتيل رميا بالرصاص، في أحد الأحياء الشعبية في مدينة غواياكيل، التي ينتمي إليها فريقه.

وأضاف أن المجرم اقترب من إسبينوزا وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدسه، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياة اللاعب، لأن الطلقات كانت قاتلة.

ويعد إسبينوزا، الذي كان يشغل مركز خط الوسط، من أبناء نادي غواياكيل، الذي انضم إليه قبل 12 عاما.

المصدر: prosportua.com

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