اغتيال لاعب كرة قدم في الاكوادور رميا بالرصاص

قتل لاعب فريق غواياكيل الاكوادوري لكرة القدم إدوين إسبينوزا، رميا بالرصاص بالقرب من منزله، حسب ما أفاد موقع "Sport.pl" المحلي.

وذكر المصدر، أن اللاعب البالغ 20 عاما، اغتيل رميا بالرصاص، في أحد الأحياء الشعبية في مدينة غواياكيل، التي ينتمي إليها فريقه.

🇪🇨Asesinan al futbolista Edwin Espinoza, del Guayaquil City, de 20 años en la puerta de su casa en un tiroteo. DEP. pic.twitter.com/WQZy0s2rw1 — ChiringuitoLatino (@chirilatino) April 12, 2020

وأضاف أن المجرم اقترب من إسبينوزا وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدسه، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياة اللاعب، لأن الطلقات كانت قاتلة.

ويعد إسبينوزا، الذي كان يشغل مركز خط الوسط، من أبناء نادي غواياكيل، الذي انضم إليه قبل 12 عاما.

المصدر: prosportua.com