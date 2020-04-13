رادار برشلونة يلتقط بديلا لنيمار

دخل الفرنسي كينغسلي كومان مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ضمن اهتمامات فريق برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "Sport.es" الإسبانية، فإن برشلونة وضع كومان كخيار احتياطي، في حال فشل التعاقد مع الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي لم يحدد موعدها حتى الآن بسبب توقف الدوريات الأوربية لتفشي جائحة كورونا.

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El extremo del Bayern Múnich se ha convertido en el plan B del Barcelona https://t.co/tqaENEmMvR — Diario SPORT (@sport) April 12, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الكتالوني مستعد لدفع 60 مليون يورو، مقابل ضم كومان.

يذكر أن كينغسلي كومان توج بلقب بطل ثلاثة دوريات أوروبية كبرى رغم صغر سنه (23 عاما)، حيث فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وبلقب بطل الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب الفرنسي مع الفريق البافاري هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة أيضا.

المصدر: وكالات