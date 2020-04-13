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تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)

الرياضة

تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)
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استعرض موقع "givemesport" الرياضي العالمي، في تقرير له، أسوأ 5 هزائم في تاريخ كرة القدم، يدخل بعضها ضمن سلسلة الأرقام القياسية، والبعض الآخر ضمن الخسائر المهينة والمذلة.

وتضمنت القائمة، الخسارة المذلة لمنتخب البرازيل أمام ضيفه الألماني (1-7)، في نصف نهائي مونديال البرازيل عام 2014.

وفيما يلي قائمة أسوأ 5 هزائم في تاريخ كرة القدم حسب موقع "givemesport":

1- هزيمة البرازيل أمام ألمانيا في مونديال 2014 بنتيجة 7-1.

تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)
https://www.givemesport.com/

2- فوز منتخب أستراليا على ساموا الأمريكية 31-0 في تصفيات مونديال 2002.

تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)
https://www.givemesport.com/

3- انتصار برشلونة الساحق على باريس سان جيرمان 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017.

تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)
https://www.givemesport.com/

4- اكتساح مانشستر يونايتد لنادي أرسنال بثمانية أهداف لهدف واحد في الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2011/2012.

تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)
https://www.givemesport.com/

5- تعويض ليفربول خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، بالفوز إيابا بنتيجة 4-0. 

تعرف على أقسى 5 هزائم في تاريخ كرة القدم (صور)
https://www.givemesport.com/

المصدر: givemesport.com

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