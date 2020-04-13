وفاة السائق البريطاني موس

توفي البريطاني ستيرلينغ موس، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا واحد في الخمسينات من القرن الماضي، عن 90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفادت زوجته أمس الأحد.

وقالت سوزي موس لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية، "لقد أغمض عينيه فقط".

وبحسب التقارير الصحفية، فقد كان موس يعاني من المرض منذ العام 2016، واضطر بعد عامين للابتعاد بشكل تام عن الحياة العامة.

Remembering a true F1 great https://t.co/pohQlbfeMK — Formula 1 (@F1) April 12, 2020

ونعاه منظمو بطولة فورمولا واحد في بيان، معتبرين أنه "أحد عظماء الفورمولا واحد (...) وغالبا ما اعتبر أنه أعظم سائق لم يفز بلقب البطولة" التي خاض فيها 66 سباقا على مدى عشرة أعوام (1951-1961).

"RIP Sir Stirling Moss. A mighty racer and gentleman"#F1https://t.co/TUr4KznZLs — Formula 1 (@F1) April 12, 2020

ولم يتمكن "السير" موس قط من التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وحل في المركز الثاني أربع مرات أعوام 1955، 1956، 1957 و1958، ثلاث منها خلف السائق الأسطوري الراحل الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو.

كما حل ثالثا في الترتيب العام ثلاث مرات (1959، 1960 و1961)، ومثل خلال مسيرته في بطولة الفئة الأولى فرق مرسيدس بنز، مازيراتي، فانوول، كوبر، ولوتوس.

المصدر: وكالات