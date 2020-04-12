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صديقة رونالدو تتفاعل مع احتفال عائلة ميسي بعيد الفصح (صور)

الرياضة

صديقة رونالدو تتفاعل مع احتفال عائلة ميسي بعيد الفصح (صور)
Antonela Roccuzzo/Georgina Rodríguez/instagram
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تفاعلت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعائلتها اليوم الأحد، احتفالا بعيد الفصح المجيد.

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Feliz pascua 🐰❤️🐰

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ووضعت جورجينا قلب حب أحمر كرمز تعبيري على الصورة التي نشرتها أنتونيلا عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام".

صديقة رونالدو تتفاعل مع احتفال عائلة ميسي بعيد الفصح (صور)

وحرص رونالدو بدوره، على الاحتفال بعيد الفصح وسط عائلته في العزل الصحي، الذي يقضيه في منزله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونشر في "إنستغرام" صورة تجمعه بعائلته أثناء تناولهم للطعام، وأرفقها بعبارة: "نتمنى فصحا سعيدا للجميع".

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المصدر: وكالات

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