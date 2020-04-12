نجمة المنتخب الأمريكي بكرة القدم تقوم بتدريبات شاقة رغم حملها في شهرها التاسع (فيديو)

نشرت أليكس مورغان البالغة 30 عاما نجمة نادي "أورلاند برايد" والمنتخب الأمريكي بكرة القدم اليوم الأحد فيديو، أثناء قيامها بتمارين قاسية نظرا لحملها في شهرها التاسع.

وأرفقت مورغان الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، بعبارة: "تدريباتي الخارجية في مرآب المنزل"، في إشارة إلى التزامها ودعوتها في آن واحد إلى الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن سجل مورغان زاخر بالألقاب أهمها الثلاثية التاريخية مع نادي ليون الفرنسي عندما كانت تحترف في فرنسا (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)، وعلى الصعيد الدولي توجت مع منتخب بلادها بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم للسيدات عام 2015.

المصدر: sport-express.ru