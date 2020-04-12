 
مباشر

تعرف على اللاعبين العرب الخمسة بالتشكيلة المثالية لأساطير إفريقيا بعقد الثمانينات (صورة)

الرياضة

تعرف على اللاعبين العرب الخمسة بالتشكيلة المثالية لأساطير إفريقيا بعقد الثمانينات (صورة)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nndo

أعلن موقع "AfricaFootballClassics" المتخصص بكرة القدم الإفريقية اليوم الأحد، تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء خلال عقد الثمانينات بين عامي 1980 و1989.

وضمت التشكيلة خمسة لاعبين عرب هم:

المصريان، محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري في الوقت الحالي والراحل إبراهيم يوسف، والجزائريان رابح ماجر ولخضر بلومي، والمغربي محمد التيمومي.

 وإليكم التشكيلة الكاملة:

- في حراسة المرمى: الكاميروني توماس نكونو.

- في خط الدفاع: المصري إبراهيم يوسف، النيجيري ستيفن كيشي، الكاميروني إيمانويل كوندي.

- في خط الوسط: الجزائري لخضر بلومي، الكاميروني تيوفيل أبيجا، المغربي محمد التيمومي، الإيفواري يوسف فوفانا.

في خط الهجوم: المصري محمود الخطيب، الجزائري رابح ماجر، الكاميروني روجر ميلا.

المصدر: AfricaClassic/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا