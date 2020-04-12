تعرف على اللاعبين العرب الخمسة بالتشكيلة المثالية لأساطير إفريقيا بعقد الثمانينات (صورة)
أعلن موقع "AfricaFootballClassics" المتخصص بكرة القدم الإفريقية اليوم الأحد، تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء خلال عقد الثمانينات بين عامي 1980 و1989.
وضمت التشكيلة خمسة لاعبين عرب هم:
المصريان، محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري في الوقت الحالي والراحل إبراهيم يوسف، والجزائريان رابح ماجر ولخضر بلومي، والمغربي محمد التيمومي.
Africafootballclassics' AFRICAN BEST 11 FOOTBALLERS for the decade 1980-1989.— AfricaFootballClassics (@AfricaClassic) April 12, 2020
Do you agree with our choices? pic.twitter.com/EibBMJy1Ye
وإليكم التشكيلة الكاملة:
- في حراسة المرمى: الكاميروني توماس نكونو.
- في خط الدفاع: المصري إبراهيم يوسف، النيجيري ستيفن كيشي، الكاميروني إيمانويل كوندي.
- في خط الوسط: الجزائري لخضر بلومي، الكاميروني تيوفيل أبيجا، المغربي محمد التيمومي، الإيفواري يوسف فوفانا.
في خط الهجوم: المصري محمود الخطيب، الجزائري رابح ماجر، الكاميروني روجر ميلا.
المصدر: AfricaClassic/twitter