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نجم لوكوموتيف موسكو: معارضتي خفض راتبي كانت من باب الدعابة

الرياضة

نجم لوكوموتيف موسكو: معارضتي خفض راتبي كانت من باب الدعابة
Sputnik Сергей Пивоваров
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قال البيروفي جيفرسون فارفان، لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي، إن تصريحاته الأخيرة عن عدم موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 40% أسوة بزملائه، كانت مجرد مزحة.

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وأوضح فارفان بأن حديثه خلال بث مباشر عبر حسابه في "إنستغرام" عن عدم رضاه عن خفض راتبه أسيء فهمه، وأكد أنه تحدث من باب الدعابة عن ذلك لا أكثر، مشددا على أنه اتفق مع بقية اللاعبين على هذه الخطوة عن قناعة ورغبة لدعم النادي في محنته المالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي لوكوموتيف قد أعلن أمس الأول، التوصل لاتفاق مع لاعبيه بتخفيض رواتبهم بنسبة 40% لمساعدة النادي في الظروف المالية الصعبة في ظل تفشي كورونا.

ويحتل لوكوموتيف برصيد 41 نقطة، مركز الوصافة على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم الذي يتصدره زينيت برصيد 50 نقطة.

يذكر أن الدوري الروسي متوقف لغاية 31 مايو بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: rsport.ria.ru

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