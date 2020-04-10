أرسنال الإنجليزي يكشف عن مبادرة للمساعدة في مواجهة كورونا

أكد أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، أنه سيوفر أكثر من 30 ألف وجبة مجانية ومستلزمات النظافة الشخصية، للمتضررين من فيروس كورونا ضمن خطة لمواجهة الجائحة.

وتعهد النادي الواقع في شمال لندن أيضا بالتبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني (124264 دولارا) لمؤسسات محلية مع تخصيص 50 ألف إسترليني إضافية للتبرع لصندوق أزمة كوفيد-19.

We're proud to work with @H15Church and @IslingtonBC to deliver 15 tonnes of emergency supplies into Islington 🤝



❤️ @AFC_Foundation#IslingtonTogether — Arsenal (@Arsenal) April 10, 2020

وقال النادي في بيان اليوم: "تعاونت مؤسسة أرسنال مع إحدى الكنائس المحلية لتقديم 15 طنا من إمدادات الطوارئ إلى منطقة إيزلينجتون، هذه المبادرة هي جزء من استجابة أوسع لمواجهة فيروس كورونا".

المصدر: وكالات