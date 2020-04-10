 
مباشر

زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة كورونا

الرياضة

زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة كورونا
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmse

يفخر أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان دوما بأصوله الجزائرية، ما قاده مؤخرا للتبرع بمعدات طبية لمستشفيات ولاية بجاية التي ينحدر منها.

وذكرت الولاية الخميس، أن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بتجهيزات طبية، بينها 5 أجهزة إنعاش، وأجهزة للكشف والمعاينة، سيتم تحويلها إلى مستشفيات المقاطعة التي أحصت لوحدها 74 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
محمد صلاح ينضم إلى مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي
محمد صلاح ينضم إلى مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي

وجاءت الخطوة لتؤكد حرص النجم الفرنسي على مساعدة بلده الأصلي، لمواجهة أزمة انتشار الفيروس، في بادرة منه للتعبير عن التزامه بمبدأ التضامن مع أبناء بلده.
بدورها، قدمت السلطات المحلية للولاية، الشكر للاعب الجزائري الأصل، على هذه المساهمة القيمة، عبر اتصال مع والده إسماعيل زيدان، مدير مؤسسة زيدان الخيرية. 
المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا