الأزمات تعصف داخل أسوار برشلونة

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على الاستقالات الست التي تمت داخل النادي الكتالوني برشلونة.

وعنونت صحيفة "موندو" قائلة: 6 استقالات.. قدم 6 من أعضاء مجلس إدارة البرسا استقالتهم اليوم للرئيس بارتوميو.

وجاءت هذه الاستقالة الجماعية بناء على طلب من الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، بسبب رغبته بالاستغناء عن 4 من أعضاء مجلس إدارة النادي لإعادة تنظيم الإدارة التي تعمل معه في المرحلة القادمة.

ويبدو أن قرار بارتوميو أثار غضب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي، لذا نشرت صحيفة "لا فانغوارديا" أن هؤلاء الأربعة، بالإضافة إلى المنضمين لهم ماريا تيكسيدور وجوردي كالساميغليا، قدموا مساء الخميس خطاب استقالة جماعي من مناصبهم أمام كاتب عدل مقاطعة برشلونة.

Breaking: 6 FC Barcelona board members have just resigned. Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor and Jordi Calsamiglia. pic.twitter.com/aJRr9p3IPV — total Barça (@totalBarca) April 9, 2020

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ولعل أبرز الأسماء التي قدمت استقالتها تتمثل في إيميلي روزو نائب رئيس البارسا في عهد بارتوميو، والذي يبدو واضحا أنه سوف ينضم إلى سباق الانتخابات في العام المقبل، ولكن هذه المرة من أجل رئاسة النادي الكتالوني.

ويجب أن يتكون مجلس إدارة برشلونة من 14 عضوا على الأقل وفقا للقوانين، ومع استقالة ستة إداريين، بات المجلس الحالي يتكون من 13 عضوا، بالإضافة إلى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وتسمح القوانين للمجلس بالانعقاد والاستمرار، إلى حين تعيين عضو آخر لتحقيق الشرط المطلوب (14 عضوا).

المصدر: "وكالات"