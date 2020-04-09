تأجيل بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA اليوم الخميس، تأجيل بطولة أمم أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى نهاية صيف 2022 بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 بسبب انتشار كورونا.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا للرجال في أربع دول هي: ألمانيا وإيطاليا وجورجيا والتشيك في الفترة من 17 أغسطس إلى الأول من سبتمبر 2021، أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في موعده الجديد (23 يوليو إلى 8 أغسطس).

وبات الموعد الجديد للبطولة القارية في الفترة بين الأول والـ18 من سبتمبر 2022.

وستكون بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات المقررة في الفترة بين 17 و27 يونيو (الدور الأول في إسبانيا وفرنسا والأدوار النهائية فى باريس)، إعدادية لدورة الألعاب الأولمبية.

وتقام بطولة العالم للسيدات في أستراليا في الفترة بين 22 سبتمبر والأول من أكتوبر 2022.

وتقام البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية للرجال في الفترة بين 22 يونيو والرابع من يوليو 2021.

وأدى انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى تأجيل وإلغاء وتعليق الكثير من البطولات والمسابقات المحلية والدولية والقارية بما فيها أولمبياد طوكيو، وكأس الامم الأوروبية "يورو 2020" وكوبا أمريكا لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب