"السلطان" يتحدى كورونا في السويد (صورة)

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، العودة للتدريبات الجماعية، رغم الحظر المفروض في إيطاليا وتوقف النشاط الرياضي.

وشارك إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان" بحصة تدريبية مع فريق هاماربي أحد أندية الدرجة الأولى في السويد والذي يملك فيه أسهم كبيرة، مستغلا استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي في بلاده، إذ لم يعلن البلد الإسكندنافي عن حظر التجوال، وعادت الفرق للتدرب الأسبوع الجاري بعد توقف دام لأسبوعين.

ونشر نادي هاماربي صورا لإبراهيموفيتش بلباس الفريق أثناء مشاركته بالحصة التدريبية في النادي صباح اليوم الخميس.

وعاد إبراهيموفيتش إلى السويد في مارس الماضي بعد توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى.

المصدر: وكالات