مورينيو يعترف بخطأ خرق العزل التام

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي أنه ارتكب خطأ عندما أجرى تدريبا "رجلا لرجل" مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، وذلك بعدما انتشرت صور لهما بإحدى الحدائق في لندن.

وقال مورينيو: "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة، ويجب أن نكون على احتكاك فقط بأفراد أسرتنا".

وتابع: "من المهم أن نؤدي جميعا دورنا ونتبع تعليمات الحكومة من أجل دعم أبطالنا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS وإنقاذ الأرواح".

وشوهد مورينيو يخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما التقى بندومبيلي، مع أنهما حافظا على المسافة الآمنة.

وشوهد أيضا لاعبان آخران من "سبيرز" هما الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينون يركضان جنبا إلى جنب.

كما نشر العاجي سيرج أورييه فيديو له على "إنستغرام" وهو يركض إلى جانب صديق له.

Mourinho og et par Tottenhamspillere med «ulovlige» trening i en park. Mer om dette pluss Phil Neville og @Petter_Myhre på Skype i dagens «Mens vi venter på PL». Du finner programmet på @tv2sumo fra 15.30. #2plpic.twitter.com/xgXPYhGcHf — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) April 8, 2020

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وكان توتنهام وصيف بطل أوروبا حذر مورينيو ولاعبيه مما قاموا به في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

هذا وصرح عمدة لندن صادق خان لشبكة BBC بأن على اللاعبين ومورينيو أن يكونوا قدوة لغيرهم: "ما يقلقني أن الأشخاص٬ وتحديدا الأولاد٬ الذين يشجعون سبيرز أو يتابعون كرة القدم٬ سيرون هذه الصور... ويفكرون أنه إذا كان الأمر مناسبا لهم٬ لم لا يناسبني أيضا؟".

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في بريطانيا، حيث أودى بحياة 6159 شخصا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء.

المصدر:" أ ف ب"