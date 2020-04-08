بالصور..مورينيو ولاعبوه يخرقون العزل التام وتوتنهام يحذر

حذر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق تعاليم العزل التام، وذلك بعد نشر صور لهم وهم يتدربون في إحدى الحدائق بلندن.

والتقطت صور لمورينيو مع بطل "الصفقة القياسية" للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي، في حصة تدريبية في حديقة عامة بالضواحي الشمالية للعاصمة لندن، حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام، هما الكولومبي دافينسون سانشيز، وريان سيسينون، يركضان جنبا إلى جنب.

Mourinho og et par Tottenhamspillere med «ulovlige» trening i en park. Mer om dette pluss Phil Neville og @Petter_Myhre på Skype i dagens «Mens vi venter på PL». Du finner programmet på @tv2sumo fra 15.30. #2plpic.twitter.com/xgXPYhGcHf — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) April 8, 2020

Jose Mourinho, from time to time, has to prove that he is a bad person pic.twitter.com/iyuIfHogKG — Hartmann (@Hartmannmora) April 8, 2020

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وقال ممثل لنادي توتنهام الثلاثاء: "لقد ذكرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق".

مضيفا: "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".

كما نشر مدافع توتنهام الدولي العاجي، سيرج أورييه، شريط فيديو له على حسابه في إنستغرام وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل، ما لم يكونا عضوين في أسرة واحدة.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا في بريطانيا، حيث أودى بحياة 6159 شخصا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء. ويجدر الذكر أيضا أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أصيب هو الآخر بفيروس كورونا، ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات لندن.

المصدر: " أ ف ب"