هداف الدوري الإنجليزي التاريخي غريفز في المستشفى

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن مهاجمه جيمي غريفز، أفضل هداف في تاريخه والدوري الإنجليزي، أدخل المستشفى.

وأوضح النادي اللندني في بيان له :"هدافنا القياسي جيمي غريفز يعالج حاليا في المستشفى، نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب"، دون تحديد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وأضاف توتنهام: "يرسل الجميع في النادي أفضل تمنياته إلى جيمي وعائلته".

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.



Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family. pic.twitter.com/tDneZxDc3m — Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 7, 2020

وسجل غريفز، البالغ حاليا 80 عاما، الذي يعاني منذ عام 2015 من جلطة دماغية، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال يعتبر أفضل هداف في تاريخ توتنهام، برصيد 266 هدفا في مختلف المسابقات.

وساهم غريفز في تتويج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسيا في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية.

وقاد غريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1962 و1967، علما بأنه دافع قبله عن ألوان تشيلسي وميلان الإيطالي.

وبقي غريفز الهداف التاريخي في البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل أن يتخطاه مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: " أ ف ب"