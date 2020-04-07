رئيس "الكاف" يحسم مصير كأس أمم إفريقيا 2021

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، مصير بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة المقررة في الكاميرون مطلع عام 2021، وذلك في ظل أزمة توقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشي كورونا.

وقال رئيس "الكاف" لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الاثنين، إنه "إلى حد الآن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 لازالت محددة في الفترة ما بين يناير و فبراير 2021".

وتابع: "نرغب في خوض كل البطولات المخطط لها، وبالتأكيد من بينها كأس الأمم الإفريقية".

وعن تأجيل بعض الجولات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 خلال الفترة الماضية، علق أحمد أحمد قائلا: "قرار تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، جاء بعد تعليق الرحلات الجوية، وصعوبة تنقل اللاعبين، بسبب الحجر الصحي المفروض لمواجهة فيروس كورونا".

وأردف موضحا: "لا تزال أمامنا تواريخ في سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، لإقامة التصفيات الإفريقية، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022".

واختتم أحمد أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تأجيل كأس الأمم الإفريقية أو تقديمه.

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والجدير بالذكر أن عددا من البطولات القارية التي كانت مقررة في العام 2020، تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن بينها كأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا.

المصدر: وكالات