كورونا.. "الأخطبوط" التركي يغادر المشفى بعد تحسن حالته

ذكر تقرير صحفي إسباني أن روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، غادر المشفى، وسيتابع علاجه من فيروس كورونا المستجد في منزله.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن الأطباء سمحوا لرتشبر بمغادرة المشفى وإكمال العلاج في المنزل بعد استقرار حالته الصحية.

وكان رتشبر قد دخل المشفى في الـ29 من مارس الماضي بعد تدهور حالته عقب تأكيد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

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واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عاما، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

وعرف "الأخطبوط" كما يطلق عليه العديد من عشاقه، ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه.

ودافع ريتشبر عن ألوان عدة أندية تركية أبرزها فنربخشه وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة بين عامي 2004 و2006 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل عالم الساحرة المستديرة عام 2012.

المصدر: as.com