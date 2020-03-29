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أسطورة حراسة المرمى التركي يصاب بكورونا (صورة)

الرياضة

أسطورة حراسة المرمى التركي يصاب بكورونا (صورة)
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أدخل روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.

ونشرت زوجة رتشبر صورة له عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وأرفقتها بالقول: "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.. نحن في حالة صدمة بعد أن تطورت العوارض بشكل سريع بينما كان كل شيء يبدو طبيعيا. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جدا".

وأشارت إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.

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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR

A post shared by Isil Recber (@isilrecber) on

واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عاما حاليا، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

وعرف "الأخطبوط" كما يطلق عليه العديد من عشاقه، ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه.

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ودافع ريتشبر عن ألوان عدة أندية تركية أبرزها فنربخشه وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة بين عامي 2004 و2006 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل عالم الساحرة المستديرة عام 2012.

المصدر: أ ف ب+ وكالات

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