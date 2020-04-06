رسميا.. ويليان يعلن رحيله عن تشيلسي

أعلن البرازيلي ويليان، انتهاء مشواره مع تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الحالي، بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع نادي كرة القدم اللندني بشأن تمديد عقده، من دون التوصل إلى اتفاق.

وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما لبرنامج "إكسبيدينتي فوتبول" الذي تبثه شبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية: "مع تشيلسي، انتهى الأمر. الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة. التجديد أمر شائك".

وكشف أن "تشيلسي اقترح (التمديد) عامين إضافيين وأنا أردت ثلاثة. توقفنا عن الحديث، لن تكون هناك مفاوضات إضافية"، متابعا "في الوقت الحالي، لا أفكر في العودة إلى البرازيل، وهدفي البقاء في أوروبا".

Les buts de Willian avec Chelsea en Premier League.



2013-2014: ⚽️⚽️⚽️⚽️

2014-2015: ⚽️⚽️

2015-2016: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

2016-2017: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

2017-2018: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

2018-2019: ⚽️⚽️⚽️

2019-2020: ⚽️⚽️⚽️⚽️



32 buts en 223 matchs. pic.twitter.com/aVYnLruAaa — Chelsea FR (@ChelseaFrance) April 6, 2020

وتبقى علامة الاستفهام مطروحة بشأن ما إذا كان ويليان سيبقى مع تشيلسي لما بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل، في حال اتخذ قرار باستكمال الدوري الإنجليزي الممتاز لما بعد هذا الموعد، بعد توقفه لأجل غير مسمى قبل تسع مراحل على نهايته، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان ويليان، انضم إلى تشيلسي عام 2013 قادما من شاختيار دونيتسك الأوكراني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتوج مع النادي اللندني بالعديد من الألقاب.

المصدر: أ ف ب