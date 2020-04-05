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اعتقال ابنة ملاكم عالمي شهير بتهمة الهجوم المسلح على عشيقة صديقها

الرياضة

اعتقال ابنة ملاكم عالمي شهير بتهمة الهجوم المسلح على عشيقة صديقها
AFP Ethan Miller
مايويذر وعائلته - صورة من الأرشيف 2017
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ألقي القبض على ليانا ابنة بطل الملاكمة العالمي الشهير، فلويد مايويذر، بسبب طعنها بالسكين عشيقة صديقها مغني الراب "NBA Youngboy".

ووفقا لشبكة "TMZ" الأمريكية، زارت ليانا صديقها مغني الراب "Kentrell DeSean Gaulden" المعروف باسم "YoungBoy Never Broke Again" فوجدت فتاة معه في المنزل، وحين طلبت منها المغادرة، رفضت الفتاة ذلك.

ووفقا للمصدر، فقد دخلت ابنة الملاكم في شجار مع الفتاة، ووجهت لها طعنتين بسكين للمطبخ.

اعتقال ابنة ملاكم عالمي شهير بتهمة الهجوم المسلح على عشيقة صديقها

والآن ليانا مايويذر محتجزة في مركز للشرطة بمدينة هيوستن، بينما لم ترد أي أنباء عن مصير ضحية الهجوم.

يذكر أن فلويد مايويذر (43 عاما) حقق 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية على حلبات الملاكمة، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات 

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