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"الكونكاكاف" يؤجل نهائيات دوري الأمم

الرياضة

Concacaf/Twitter.com
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قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف"، اليوم السبت، تأجيل نهائيات دوري الأمم التي كانت مقررة بين الرابع والسابع من يونيو المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وسيتم في وقت لاحق تحديد موعد جديد للنهائيات، التي تتنافس فيها كوستاريكا، وهندوراس، والمكسيك، والولايات المتحدة.

وجاء إعلان "الكونكاكاف"، بعد توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتعليق كافة أنشطة اللعبة في يونيو.

وأعلن "الكونكاكاف" أيضا، تأجيل المباريات المؤهلة لبطولة الكأس الذهبية المقررة في يونيو، وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل.

المصدر: وكالات

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