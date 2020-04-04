"الكونكاكاف" يؤجل نهائيات دوري الأمم

قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف"، اليوم السبت، تأجيل نهائيات دوري الأمم التي كانت مقررة بين الرابع والسابع من يونيو المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وسيتم في وقت لاحق تحديد موعد جديد للنهائيات، التي تتنافس فيها كوستاريكا، وهندوراس، والمكسيك، والولايات المتحدة.

Concacaf Statement regarding the suspension of the Concacaf Nations League Finals, Road to Gold Cup Qualifiers and Flow Caribbean Club Championship



🗞>> https://t.co/hZ0GSDpDb1pic.twitter.com/P6sYAcseEe — Concacaf (@Concacaf) April 3, 2020

وجاء إعلان "الكونكاكاف"، بعد توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتعليق كافة أنشطة اللعبة في يونيو.

وأعلن "الكونكاكاف" أيضا، تأجيل المباريات المؤهلة لبطولة الكأس الذهبية المقررة في يونيو، وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل.

المصدر: وكالات