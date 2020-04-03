كافاني في طريقه إلى الدوري الإيطالي

من المتوقع أن يواصل مهاجم باريس سان جيرمان، الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني، مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي، حسبما أوردت " Tuttosport".

ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن نادي نابولي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يجهز عقدا يمتد لثلاثة مواسم وراتبا سنويا قدره 7 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع كافاني، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان مع نهاية هذا الموسم.

وقد لا يتوانى كافاني عن قبول عرض نابولي، الذي تألق معه بين العامين 2010 و2013، قبل أن يشد الرحال إلى باريس سان جيرمان.

وتأكد في وقت سابق، أن المهاجم الدولي البولندي، أركاديوش ميليك، لم يوافق على عرض لتمديد عقده مع نابولي، وهو ما يرجح فرضية أن يكون كافاني خليفة له.

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ولم يظهر كافاني (33 عاما) كثيرا في التشكيلة الأساسية لنادي باريس سان جيرمان هذا الموسم، بسبب معاناته من الإصابة، واكتفى بالمشاركة في 14 مباراة سجل خلالها 4 أهداف فقط.

المصدر:Tuttosport