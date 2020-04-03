أتلتيكو مدريد يخفض رواتب لاعبيه لحماية بقية العاملين

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تخفيض رواتب لاعبيه ومدربيه بنسبة 70 في المئة، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكنه قرر الاستمرار في دفع أجور بقية العاملين في النادي كاملة.

وقال أتلتيكو في بيان نشره أمس الخميس على موقعه، إنه قرر هذا الخفض المؤقت للرواتب "للحفاظ على الوضع الاقتصادي للنادي وحماية مستقبله".

El primer equipo y los miembros del Comité de Dirección del club aportarán a partes iguales las cantidades necesarias para complementar el salario de 430 empleados afectados por el ERTE ➡ https://t.co/7uohA4aUSz — Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2020

ويأتي القرار بعد خطوة مماثلة قام بها الغريم برشلونة، الذي وافق لاعبوه على خفض رواتبهم بنسبة 70 في المئة، لضمان حصول بقية العاملين في النادي على رواتبهم كاملة.

وتتناقض هذه الصورة مع العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل توتنهام هوتسبير، ونوريتش سيتي، ونيوكاسل يونايتد، التي واجهت انتقادات بسبب خفض رواتب العاملين خلال توقف المباريات، بينما يحصل لاعبوها على رواتبهم كاملة والتي تقدر بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت أمس الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز حاجز العشرة آلاف.

المصدر: وكالات