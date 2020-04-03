سواريز يرد على اتهام لاعبي برشلونة بالتأخر في خفض رواتبهم

أبدى المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، تذمره من الانتقادات التي وجهت إليه وزملائه في نادي برشلونة، نتيجة التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم، في ظل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

وقال سواريز في مقابلة مع إذاعة "سبورت 890" الأوروغويانية، أمس الخميس، إن الاتهامات التي وجهت للاعبين "مؤلمة لأننا كنا أول من أراد التوصل إلى اتفاق. نعرف الوضع الذي يعيش فيه النادي والوضع الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي. التأخر في عقد الاتفاق كان تفصيلا صغيرا".

وتابع "لكن الناس قالوا أشياء مثل أن اللاعبين لا يريدون المساهمة، وأن لاعبي كرة السلة وكرة اليد (في برشلونة) توصلوا إلى اتفاق ونحن (فريق كرة القدم) لم نفعل ذلك"، موضحا: "لم نتوصل إلى اتفاق لأننا كنا ننتظر إيجاد أفضل حل للنادي ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين".

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وكان قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أكد الاثنين الماضي، أن رواتب اللاعبين ستنخفض بنسبة 70 بالمئة، للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي "كوفيد-19".

وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات على تخفيض رواتبهم.

المصدر: وكالات