 
مباشر

"الكونميبول" واثق من استئناف كأس ليبرتادوريس هذا العام

الرياضة

AFP Ernesto BENAVIDES
تتويج فلامينغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkvz

قال أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" إن كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لن يلغيا هذا العام، وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين.

وجاء تصريح دومينيغيز في حديث صحفي قال فيه: "يمكن استئناف ليبرتادوريس عند عودة البطولات المحلية، لكن القدرة على السفر مهمة أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها".

إقرأ المزيد
فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل (فيديو)
فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل (فيديو)

وما زال هناك 76 فريقا في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما في نوفمبر المقبل.

وعن موعد عودة منافسات كرة القدم وكيف ستكون الأمور بعد ذلك، أجاب دومينيغيز: "أجد صعوبة في تقديم أي تحليل، لأننا في الوقت الحالي ما زلنا نشعر بصدمة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، لكنها بحاجة إلى وقت. بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة، لكن لو كان الحل هو عودة اللعب بدون جماهير عندها سنلعب بهذا الشكل".

وتوقفت كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أمريكا الجنوبية أسوة بأغلب دول العالم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا