 
مباشر

فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل (فيديو)
AFP Ernesto BENAVIDES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrwo

توج فلامينغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس بعد فوز مثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت في العاصمة البيروفية ليما.

وكان فلامينغو متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 89، قبل أن يحول تأخره لفوز مثير وينتزع اللقب القاري من أنياب ريفر بليت.



وتقدم الكولومبي رافائيل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15، ولكن فلامينغو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق غابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد إكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينغو في الوقت بدل الضائع.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا