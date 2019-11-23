فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل (فيديو)

توج فلامينغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس بعد فوز مثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت في العاصمة البيروفية ليما.

وكان فلامينغو متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 89، قبل أن يحول تأخره لفوز مثير وينتزع اللقب القاري من أنياب ريفر بليت.

😱 ¡Una locura el final del partido! Gran jugada de #Flamengo y ¡a festejar el empate de @gabigol! pic.twitter.com/CU8BMdw3il — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2019

🔴⚫ ¡Gabigol! 💪 Bombazo y a celebrar. ¡El gol del campeonato! ¡El gol de la #GloriaEterna! ¡#Flamengo es el campeón! pic.twitter.com/qdl9K8mv5Y — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2019





وتقدم الكولومبي رافائيل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15، ولكن فلامينغو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق غابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد إكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينغو في الوقت بدل الضائع.

⚫🔴💪 ¡La #GloriaEterna es de #Flamengo! Ganó la #Libertadores tras 3⃣8⃣ años luego de dar vuelta la Final sobre la hora con una remontada espectacular. pic.twitter.com/uFNtcpA6rF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2019

المصدر: وكالات