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الرئيس التنفيذي للبايرن يكشف الجانب الإيجابي لكورونا على كرة القدم

الرياضة

الرئيس التنفيذي للبايرن يكشف الجانب الإيجابي لكورونا على كرة القدم
AFP
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ستضع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حدا لتضخم "غير صحي" للرواتب وانتقالات لاعبي كرة القدم، بحسب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينتس رومينيغه.

وقال النجم السابق، اليوم الخميس في افتتاحية بمجلة النادي "أي أزمة تجلب معها الفرص. بلغت الرواتب ورسوم الانتقالات مبالغ غير صحية منذ زمن.. فيروس كورونا والأزمة التي استحدثها سيؤديان إلى إيقاف + دائما أكثر، دائما أغلى، دائما أسرع +".

وتابع المهاجم السابق "العرض والطلب سينظمان سوق الانتقالات ويفرضان توازنا جديدا".

واضطر البايرن، أحد أغنى الأندية في العالم وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب الدوري المحلي، للسير في خط التعاقدات الباهظة في السنوات الماضية.

وتبلغ أكبر صفقة في تاريخ النادي البافاري 80 مليون يورو، أنفقها عام 2019 لضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قبلها لم يتجاوز عتبة مبلغ الـ41.5 مليون يورو، والذي أنفقه لضم الفرنسي الآخر، لاعب الوسط كورنتان توليسو في 2017.

المصدر: أ ف ب

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