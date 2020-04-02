برشلونة يقترب من ضم "جوهرة جديدة"

كشف تقرير صحفي إسباني عن رغبة نادي ​برشلونة​ الاسباني بتعزيز خطه الهجومي بصفقة جديدة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي برشلونة يرغب في الحصول على خدمات مهاجم نادي غينت البلجيكي، الكندي ​جوناثان ديفيد​.

🚨 Jonathan David se acerca al Barça y no es sólo un goleador



👀 El Gent ha recibido ofertas de PSV, Bayern, Arsenal...pero él adora a Ronaldinho



✍️ Vía @criscuberohttps://t.co/VCmp2JZh2Xpic.twitter.com/jVgJNT3zWY — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 1, 2020

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وأشار تقرير الصحيفة الكتالونية، إلى احتمال انتقال المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والذي تقدر قيمته السوقية بـ25 مليون يورو، إلى برشلونة مقابل 16 مليون يورو بسبب تأثر سوق الانتقالات بالأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا المتفشي في معظم دول العالم.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم مقارنة جوناثان حاليا بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، حيث سجل اللاعب الكندي 18 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة مع فريقه هذا الموسم.



وعلى المستوى الدولي، نجح جوناثان في تسجيل 11 هدفا خلال 12 مباراة فقط، مما لفت أنظار الأندية الكبرى في أوروبا، حيث تلقى العديد من العروض أبرزها من آيندهوفن وآرسنال وبايرن ميونخ وإيفرتون.

المصدر: وكالات