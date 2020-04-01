الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد مصير دوري أبطال أوروبا وبطولاته الأخرى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل كافة مبارياته ومسابقاته حتى إشعار آخر بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء عبر الفيديو مع المكتب التنفيذي وأعضائه الـ55.

وقال الاتحاد الأوروبي "يويفا" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه تقرر تأجيل جميع المباريات المزمعة في يونيو من العام الجاري إلى إشعار آخر، والخاصة بالمنتخبات سواء منافسات الرجال أو السيدات.

كما تقرر تعليق جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي وباء كورونا في أغلب مناطق أوروبا والعالم.

وأضاف البيان أنه تقرر أيضا تأجيل جميع المواعيد النهائية المتعلقة بجميع مسابقات الأندية الأوروبية للموسم المقبل 2020-2020 حتى إشعار آخر، وذلك فيما يتعلق بعملية القبول وتسجيل اللاعبين، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيحدد مواعيد نهائية جديدة في الوقت المناسب.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عاما والتي كان من المقرر لها أن تقام في مايو من هذا العام، بالإضافة إلى إلغاء بطولة أوروبا للسيدات تحت 19 عاما والتي كانت من المقرر أن تقام في شهر يوليو القادم.

كما صدر قرار بتأجيل بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما والتي كانت من المقرر إقامتها في شهر يوليو، وتأجيل بطولة أوروبا تحت 19 عاما للرجال والتي كانت من المقرر إقامتها في شهر يوليو.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن المواعيد النهائية الخاصة ببطولات الأندية الأوروبية لا تزال مفتوحة ومؤجلة لأجل غير مسمى، مع تأجيل إجراءات اللعب المالي النظيف وتراخيص الأندية بما يتماشى مع الأزمة الحالية.

المصدر: وكالات