جيرو يرد على استهزاء بنزيما بعبارة واحدة

رد مهاجم نادي تشيلسي، الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، بعبارة واحدة على مواطنه كريم بنزيما هداف ريال مدريد، الذي انتقده في وقت سابق ووصفه بسيارة سباقات الكارتينج.

وقال جيرو: "حسنا أنا مثل سيارة الكارتينج لكنني سيارة كارتينج بحوزتها كأس العالم"، في إشارة إلى تتويجه مع منتخب فرنسا بلقب مونديال 2018، على عكس بنزيما، الذي ما زال يتألم ولم يتقبل بعد قرار استبعاده من قائمة منتخب "الديوك" منذ العام 2015 على خلفية تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، بشريط جنسي.

💬 Olivier Giroud responding to Karim Benzema's go-karting comments:



"Am I a go-kart? Maybe, but I'm a world champion go-kart."



😂 Nice, Oliver. pic.twitter.com/yhA6FPmPYH — Oddschanger (@Oddschanger) April 1, 2020

وكان بنزيما، استهزأ بجيرو قبل أيام، حيث رد على سؤال أحد متابعيه في فيديو عبر موقع "إنستغرام" بشأن من الأفضل هو، أم جيرو؟ فقال: "لا يمكن الخلط بين سيارة فورمولا 1 وسيارة سباقات الكارتينج، أنا ودود معه ولكني أعرف أنني أنا سيارة الفورمولا 1".

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جدير بالذكر أن جيرو يملك في رصيده 39 هدفا مع منتخب فرنسا في 97 مباراة دولية، بينما أحرز كريم بنزيما 27 هدفا في 81 مباراة.

المصدر: وكالات