كارلو أنشيلوتي يطعن رونالدو بظهره

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، وأحد عمالقة التدريب في العالم، عن تشكيلة مؤلفة من أفضل 11 لاعبا دربهم خلال مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

والملفت أن التشكيلة التي اختارها أنشيلوتي خلت من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.

وأشرف كارلو أنشيلوتي على تدريب رونالدو عندما كانا في فريق ريال مدريد الإسباني، وتوج بفضل الدون البرتغالي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتولى أنشيولتي خلال مشواره التدريبي الطويل الذي بدأ من بارما وروما الإيطاليين، مهمة الكثير من الأندية الكبيرة في أوروبا، من ضمنها: ريال مدريد، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، وميلان ونابولي الإيطاليين.

وجاءت التشكيلة المثالية التي اختارها كارلو أنشيولتي من 11 لاعبا، وذلك وفقا لما كشفته صحيفة "صن" البريطانية، كالتالي.

لحراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون.

للدفاع: البرازيلي كافو، البرازيلي تياغو سيلفا، الإنجليزي جون تييري، الإيطالي باولو مالديني.

للوسط: الإيطالي أندريا بيرلو، الإنجليزي فرانك لامبارد، الفرنسي زين الدين زيدان، البرازيلي كاكا.

للهجوم: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الأوكراني أندريه شيفتشينكو.

ودأب العديد من المدربين الكبار في أوروبا خلال الأيام الماضية، وفي ظل تعليق النشاط الكروي في كل العالم تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على اختيار أفضل تشكيلة من اللاعبين في كل المراكز التي دربوها خلال مشوارهم التدريبي في عالم كرة القدم.

المصدر: وكالات